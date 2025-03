atlete schakelt concurrente uit met harde klap op achterhoofd

Een confrontatie op de baan eindigt in een hersenschuddingTijdens de Virginia State High School League Championships vond een opmerkelijk incident plaats. Kaelen Tucker, een 16-jarige atlete van Brookville High School, werd tijdens de 4x200 meter estafette op haar hoofd geslagen met een baton door een andere loopster, Alaila Everett.Op videobeelden is te zien hoe Tucker en Alaila Everett zij aan zij de bocht omgaan. Op het moment dat Tucker haar concurrent passeert, zwaait Everett met haar baton en raakt haar vol op het hoofd.“Ik voelde een klap op mijn hoofd en viel meteen van de baan af,” vertelt Tucker. Op de beelden is te zien hoe ze haar baton laat vallen en naar haar hoofd grijpt.De moeder van Kaelen, Tamarro Tucker, was getuige van het incident. “De hele arena slaakte een kreet van schrik,” zegt ze. “Ik sprong meteen op uit de tribune en rende naar haar toe.” De klap had serieuze gevolgen: de 16-jarige werd gediagnosticeerd met een hersenschudding.Wat de familie vooral steekt, is dat de betrokken atlete en haar team geen enkele poging deden om te checken hoe het met Kaelen ging. “Ze liep gewoon door zonder om te kijken,” zegt haar moeder. “Dat voelde niet als een ongeluk.”Een week na het incident heeft Everett gereageerd en benadrukt dat de klap met de baton een ongeluk was. Volgens haar raakten hun armen verstrengeld, waardoor ze haar evenwicht verloor en per ongeluk Tucker raakte."Ik raakte haar een paar keer met mijn baton terwijl we naast elkaar liepen, en op een gegeven moment kwam mijn arm vast te zitten achter haar rug, waardoor de baton omhoog rolde," legt Everett uit. "Ik weet wat mijn intenties waren, en ik zou nooit iemand expres slaan."De laatstejaarsstudente brak in tranen uit toen ze vertelde hoe zwaar de nasleep voor haar is geweest. Ze zegt uitgescholden te zijn en onder meer voor ‘ghetto’ en andere racistische dingen te zijn uitgemaakt.