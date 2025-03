Spelende kinderen ontdekken pony die volledig in modder vastzit

In het Gelderse dorp Nieuwaal is zondagochtend een pony in grote problemen geraakt. Het dier zat tot aan zijn buik vast in een modderige sloot bij een weiland aan de Kerkstraat. Spelende kinderen ontdekten de pony en schakelden direct de hulpdiensten in.



De brandweer arriveerde snel en waagde zich in oranje pakken de sloot in. Ze probeerden het dier los te wrikken, maar de dikke laag modder hield de pony stevig op zijn plek. Het lukte de spuitgasten niet om de pony op eigen kracht te bevrijden, waardoor de brandweer besloot een hijskraan in te schakelen.



Met flink wat getrek en gespetter wist de kraan de pony uiteindelijk op het droge te krijgen. Omroep Gelderland meldt dat het dier na de reddingsoperatie volledig uitgeput in het gras bleef liggen. Hoe lang de pony precies vast heeft gezeten, is niet bekend.

