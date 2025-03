Mysterieuze muurklever op camera blijkt klimgrage kat

Als je camera’s ophangt voor extra toezicht, verwacht je niet dat het beeld ineens verdwijnt en plaatsmaakt voor een mysterieuze, zwarte vlek. Toch overkwam dat een bewoner van Wilgenrijk in Maassluis. Toen hij beter keek, deed hij een opvallende ontdekking: een kat had zich pal voor de camera aan de muur vastgeklampt.Met zijn nagels diep in de groeven van de bakstenen hield de rood-witte kater zich stevig vast. Vermoedelijk is hij ergens van geschrokken en in paniek tegen de muur opgeklommen.De bewoner belde na zijn ontdekking de dierenambulance, die snel ter plaatse was. "Na de kat enigszins geprikkeld te hebben en met een beetje geduld liet hij zich los", schrijft Dierenambulance West Nederland op Facebook. Het dier werd vervolgens gevangen en meegenomen voor verzorging.De nagels van de kater bleken licht beschadigd, maar verder maakt hij het naar omstandigheden goed, meldt Rijnmond. Uit onderzoek blijkt dat de kat geen chip heeft, waardoor het lastiger is om de eigenaar te achterhalen. Tot nu toe heeft niemand zich gemeld.De dierenambulance roept mensen op om contact met hen op te nemen als ze de kat herkennen.