Bizons hebben geleerd om zichzelf te vaccineren

Dierenartsen kunnen hun spuiten thuislaten in het Wildwood dierenpark bij het Engelse Canterbury. Daar hebben twee jonge bizonstieren geleerd om zichzelf te vaccineren door uit eigen beweging tegen injectienaalden te leunen.



De bizons, luisterend naar de namen Fury en Haze, hebben inmiddels genoeg vertrouwen opgebouwd om vrijwillig mee te werken aan hun medische behandelingen. Dit is een enorme vooruitgang ten opzichte van de traditionele verdovingspijltjes die voorheen werden gebruikt.



Het schieten van verdovingspijltjes vonden de dieren niet bepaald fijn. Het veroorzaakte stress bij de imposante grazers en maakte ze angstig voor nieuwe behandelingen. Dat vertellen de verzorgers van de bizons aan de Britse openbare omroep BBC.



Maar hoe leer je bizons zichzelf vaccineren? Geduld, positieve bekrachtiging en stapje voor stapje opbouwen, aldus de verzorgers. Ze begonnen met het belonen van kalm gedrag en het creëren van positieve associaties. Daarna leerden ze de bizons om zich zijwaarts tegen het hek te draaien, precies in de juiste positie voor een injectie.



Het trainingsprogramma duurde maanden, maar het resultaat mag er zijn. De stieren komen na de prik meteen terug voor meer training, een duidelijk teken dat de nieuwe methode veel minder stressvol is. Ze hebben nu zelf controle over het proces.



Binnenkort ook bij andere dieren

De truc werkt zo goed dat het park de techniek wil uitbreiden naar andere grote dieren in hun collectie. De volgende kandidaten zijn elanden en wolven, die ook baat zouden hebben bij minder stressvolle medische behandelingen.



Voor dierenverzorgers biedt deze ontwikkeling veel voordelen. Het vermindert niet alleen de stress bij de dieren, maar maakt ook het werk veiliger voor de verzorgers zelf. Grote dieren zoals bizons kunnen gevaarlijk zijn wanneer ze zich bedreigd voelen door traditionele verdovingsmethoden.

Reacties

07-03-2025 16:40:48 Tiepmiep









Is er ook ergens een training beschikbaar om katten te leren afwassen en stofzuigen? (ik vraag dit natuurlijk voor een vriend/vriendin)

07-03-2025 16:58:27 Emmo









@Tiepmiep : Ik ben druk bezig met Irma (heb ik uit asiel om bij te komen van een operatie) die kant op te sturen, maar voorlopig zonder succes

07-03-2025 17:57:18 Sjaak









Heel bizonder

07-03-2025 18:18:25 allone











En praktisch…



@Tiepmiep : @Emmo :

Dat wordt misschien te praktisch.

Maar honden kun je veel leren. Doen die niet ook de was voor gehandicapten?! @Sjaak : idd bizonderEn praktisch…Dat wordt misschien te praktisch.Maar honden kun je veel leren. Doen die niet ook de was voor gehandicapten?!

