Dief bindt kar vol wc-blokken achter z’n fiets

Wat een talent. Iemand haalde het in z'n hoofd om een kar vol wc-blokken te jatten bij de Kruidvat in Enschede. De dief maakte de kar vast aan z'n fiets en gokte erop dat het niemand op zou vallen. Wát een talent.De boef kwam natuurlijk niet ver. De politie kreeg melding van de wc-blok roof en had de praalwagen al snel in het vizier.Voorlopig moet de dief genoegen nemen met een roestvrij stalen wc die niet naar bloemetjes ruikt; hij zit vast in het arrestantencomplex in Borne.