Juwelendief VS slikt bij arrestatie peperdure sieraden in

Een bijzondere röntgenfoto van een Amerikaanse juwelendief: daarop zijn de oorbellen te zien die hij bij zijn arrestatie zou hebben ingeslikt. Volgens de politie in Orlando hebben de sieraden een gezamenlijke waarde van meer dan 700.000 euro.De 32-jarige man bezocht op vrijdag 26 februari een winkel van de beroemde juwelier Tiffany & Co in Orlando (Florida), schrijft NBC News op basis van het politierapport. Hij deed zich daar voor als vertegenwoordiger van een basketballer, waarna hij volgens het rapport naar een speciale VIP-kamer werd gebracht.Daar kreeg hij diamanten oorbellen van zo'n 150.000 euro, een paar diamanten oorbellen van ongeveer 565.000 euro en een diamanten ring van 544.000 euro te zien. De man griste de sieraden weg en vocht met werknemers die hem probeerden tegen te houden, waarna hij de ring liet vallen en met de oorbellen de winkel uit rende."Toen hij aangehouden werd, slikte de man meerdere voorwerpen in", staat te lezen in het politierapport. Daarop werd een röntgenfoto van de buik van de man gemaakt, waarop 'vreemde voorwerpen' in zijn maag te zien waren."Het vermoeden is dat deze vreemde voorwerpen de oorbellen van Tiffany & Co zijn die tijdens de overval zijn buitgemaakt. Maar dat weten we pas zeker als we ze in beslag kunnen nemen, nadat ze door de spijsvertering van de man zijn gegaan", aldus het rapport.Volgens het rapport vroeg de man toen hij in de cel zat: "Word ik aangeklaagd voor wat in mijn maag zit?" Ook zou hij na zijn arrestatie in de politieauto hebben gezegd: "Ik had ze uit het raam moeten gooien."