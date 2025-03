Haagse politie pakt verdachte op in 33 jaar oude moordzaak

De Haagse politie heeft vanochtend een 70-jarige man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op garagehouder Louis 'Loek' van Dam, ruim 33 jaar geleden.



Met de aanhouding van de verdachte lijkt een doorbraak te zijn bereikt in de coldcasezaak. Toch gaat het onderzoek door. Ook is er nog altijd een beloning beschikbaar van 15.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de zaak, meldt Omroep West.



De garagehouder, die door iedereen Loek werd genoemd, werd op 28 januari 1992 dood aangetroffen in zijn bedrijf in Den Haag. Uit het politieonderzoek bleek dat er zes keer op hem was geschoten. Er werd even aan een roofoverval gedacht, maar uit het bedrijf bleek niets gestolen. Ook waren de sloten niet geforceerd.



Niet lang na de moord werden drie verdachten opgepakt. Zij werden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs, aldus de politie.



In 2020 zette het speciale coldcaseteam van de politie de moordzaak op de coldcasekalender, die onder andere in gevangenissen werd verspreid. Twee jaar later kwam nieuwe informatie binnen bij de politie. November vorig jaar besteedden de tv-programma's Opsporing Verzocht en Team West aandacht aan de zaak, waarop een aantal tips binnenkwam. Al met al leidden de informatie en de tips tot de aanhouding vandaag van de nu 70-jarige verdachte. De man zit vast en wordt gehoord.



Loek van Dam runde begin jaren negentig niet alleen een garage maar ook een taxibedrijf en een verf- en spuithandel. Volgens eerdere informatie van de politie ontfermde hij zich ook over een bekende uit de buurt. Zij had problemen met haar man en kon bij Van Dam haar verhaal kwijt. In zijn dagboek schreef de garagehouder: "Ze belt me iedere dag huilend op en vertelt dan heel erg bang te zijn dat hij haar wat aan zal doen, of misschien wel doodmaken. Hij heeft dit volgens haar al eens eerder geprobeerd door haar keel dicht te knijpen."



Uit hetzelfde dagboek bleek ook dat de vrouw weleens bij de garagehouder thuiskwam. In oktober 1991 stond haar man plotseling voor het huis om haar terug te halen. Daarbij zou hij "zeer hard op de ramen en deur hebben geslagen", noteert Van Dam.



Of de nu aangehouden man dezelfde is als de man die de vrouw destijds belaagde, is niet bekendgemaakt. Het coldcaseteam zegt slechts nog steeds op zoek te zijn naar mensen die meer weten over de dood van Van Dam. "Onder andere dankzij de nieuwe informatie hebben we het vermoeden dat er naast de schutter en een mogelijke opdrachtgever nog andere mensen zijn die meer informatie hebben", aldus een woordvoerder.



"Het lijkt ons heftig om zo lang met zo'n groot geheim rond te lopen. We hopen dat mensen nu wel willen praten", stelt hij.

