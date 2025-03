Museum Gouda hangt nietsvermoedend gestolen kunst aan de muur

Een schilderij van Pieter Brueghel de Jonge, dat meer dan vijftig jaar terug werd gestolen uit het Poolse nationale museum, is in Nederland ontdekt. Museum Gouda hing het schilderij nietsvermoedend aan de muur. Dat bevestigen Museum Gouda en kunstdetective Arthur Brand na berichtgeving van De Telegraaf. "We waren erg verrast. Het is een uitzonderlijk geval", zegt conservator Ingmar Reesing.De tentoonstelling was al een tijd achter de rug en het schilderij was onderweg naar een volgende tentoonstelling toen het museum een verontrustend telefoontje kreeg. Kunstdetective Arthur Brand belde met de mededeling dat er gestolen kunst hing.Het bleek om een 17de eeuws schilderij te gaan dat in 1974 gestolen was in Polen. In dat land kwam de diefstal aan het licht toen een schoonmaakster het schilderij plots van de muur tikte. Het bleek niet om het schilderij te gaan, maar om een foto daarvan. Het schilderij was ingewisseld om de diefstal te verhullen. "Echt een krankzinnig verhaal", aldus Brand. Volgens Brand zit achter de roof een verhaal rond de Poolse geheime dienst en mogelijk zelfs een moord.Het schilderij stond sindsdien in Polen hoog op de 'most wanted'-lijst van gestolen kunst. De Nederlandse autoriteiten hebben inmiddels contact met Polen dat het werk terug wil en er is een rechtshulpverzoek ingediend.Had het exposeren van dit gestolen schilderij voorkomen kunnen worden? "We waren ten goede trouw", zegt Reesing. "Je zou alles kunnen screenen, maar we hebben veel kunst in bruikleen en hebben niet de capaciteit om al het werk te screenen."Het is onduidelijk hoe het schilderij in Nederland terecht is gekomen. De eigenaren uit Nederland hebben het geërfd.