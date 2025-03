Rijksmuseum vrijwel leeg door opkoopactie XR van tickets

Het Rijksmuseum in Amsterdam ontvangt zaterdag niet de gebruikelijke duizenden maar slechts honderden bezoekers door een zogenoemde bezoekersstaking van Extinction Rebellion. Volgens de actiegroep hebben ze veel toegangskaarten gereserveerd maar komen die bezoekers niet opdagen, waardoor het museum de hele dag 'leeg' zou blijven.



Een woordvoerder van het museum bevestigt dat de activisten vermoedelijk duizenden tickets hebben gereserveerd. "Alles wat nog beschikbaar was is gereserveerd, alleen de paar honderd kunstliefhebbers die daarvoor al hadden geboekt komen kennelijk wel. Het museum is niet helemaal leeg."



Het Rijks verwachtte een drukke zaterdag, omdat het in het midden en zuiden van het land vakantie is. "Op zo'n dag is het relatief druk met zo'n 8000 bezoekers."

Reacties

02-03-2025 17:46:41 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.103

OTindex: 24.282

Wel geluk voor diegenen die al geboekt hadden. Lekker zo'n rustig museum, waar anders honderden mensen zich voor de Nachtwacht staan te verdringnen.

02-03-2025 18:09:34 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.394

OTindex: 94.340



Wat is het nut hiervan?



: Dat wel ja. Lijkt me heerlijk En worden die gereserveerde kaarten betaald?Wat is het nut hiervan? @BatFish : Dat wel ja. Lijkt me heerlijk

