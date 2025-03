Honderden steunbetuigingen na intimiderende kaart voor Zwolse Dima

De steunbetuigingen bij eigenaresse Dima Atabba van het Syrische restaurant Dima’s Huis in Zwolle stromen binnen, nadat ze op haar sociale mediakanalen de hatelijke tekst deelde van een kaartje dat gisteren bij haar werd bezorgd.De tekst op het kaartje laat aan de verbeelding niets te wensen over. “Wordt het niet eens tijd om terug te gaan naar Syrië. Het is wel mooi geweest in Nederland. Wegwezen.” Als afzender staat de naam van Geert Wilders op de kaart. Dima gelooft niet dat hij de afzender is. “Waarschijnlijk een van zijn aanhangers.”Op haar sociale mediakanalen reageert Dima krachtig op de anonieme bedreiging: “Ik draai mee in onze economie. Ik voel mij Nederlander. Dus, onbekende briefschrijver, ik blijf nog even in mijn land!” Ze roept de gemeente Zwolle, de politie en politicus Geert Wilders op om stelling te nemen tegen dit soort bedreigingen.Drieënhalf jaar geleden opende Dima haar eigen restaurant in hartje Zwolle. Eerder runde ze al een restaurant bij ontmoetingsplek Saeed. Dat is een ontmoetingsplek met een restaurant in de binnenstad, die wordt gerund door statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). In Syrië was ze apotheker, maar in Nederland kan ze dat vak niet uitoefenen, omdat haar diploma in ons land niet wordt erkend.Inmiddels heeft ze met Dima's Huis een vaste klantenkring opgebouwd en voelt ze zich helemaal thuis in Nederland. “Mijn kinderen zijn inmiddels meer Nederlands dan Syrisch, we wonen hier al tien jaar. Mijn hele gezin is Nederlands staatsburger. Ik heb een goedlopend restaurant waar veel van jullie mij supporten,” schrijft ze onder meer op Instagram.Vanuit heel Nederland krijgt Dima steunbetuigingen. Op sociale media spreken honderden mensen, onder wie D66-politicus Rob Jetten, hun solidariteit uit. “Te triest voor woorden! Jullie verrijken juist onze samenleving met jullie heerlijke Syrische keuken. Wees sterk en laat jullie niet kisten door dit soort mensen,” reageert een volger op Instagram.