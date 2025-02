Poepprikker Wim is er klaar mee: 150 euro boete voor hondenpoep in Duiven

In Duiven duiken steeds vaker satéprikkers op in de bermen en plantsoenen. Niet zomaar, maar met een opvallend doel: ze zijn gestoken in hondenpoep, met een briefje eraan waarop '150 euro boete' staat. De actie is opgezet door Wim Zwikker, een inwoner die zich ergert aan de vele hondenpoep op straat.



Zwikker, die zich inzet voor een schonere omgeving, stoort zich aan de overlast en besloot iets te doen. Hij begon met het plaatsen van prikkers om hondeneigenaren te herinneren aan hun opruimplicht. Volgens hem helpt dit om mensen bewust te maken van het probleem en hen aan te sporen de poep op te ruimen.



Het idee achter de prikkeractie is dat hondeneigenaren vaker stilstaan bij hun verantwoordelijkheid. De prikkers geven hen het gevoel dat hun gedrag wordt opgemerkt, waardoor ze minder snel de uitwerpselen van hun huisdier laten liggen. De prikkers blijven bovendien lang staan, wat de effectiviteit van de actie vergroot.



Om te voorkomen dat voorbijgangers de papiertjes verwijderen, heeft Zwikker een truc bedacht: hij smeert een substantie op de briefjes die de indruk wekt dat het vuil is, waardoor mensen het liever laten zitten.



Zwikker is al langer bezig met het aanpakken van dit probleem. Meer dan 10 jaar geleden zette hij een soortgelijke actie op bij een woonzorgcentrum, waar hij houten stokjes plaatste om aandacht te vragen voor de overlast. Omdat die aanpak destijds effect had, heeft hij besloten opnieuw prikkers te plaatsen.



Zijn actie is gemeld bij de gemeente, en hij ziet het als een nette manier om bewustwording te creëren. Als dit ervoor zorgt dat de straten schoner blijven, beschouwt hij de actie als geslaagd.

Reacties

26-02-2025 20:22:58 Mamsie

Ik zou me kunnen voorstellen dat die hondenbezitters schijt hebben aan zo'n stokkie.....

26-02-2025 22:42:15 allone

@Mamsie : op het nieuws werd gezegd dat het minder geworden is

