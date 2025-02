Voor miljoenen aan sneakers buitgemaakt bij treinovervallen VS

Bij zeker negen treinovervallen in de Amerikaanse staten Californië en Arizona hebben dieven voor ruim 2 miljoen dollar (1,91 miljoen euro) aan Nike-sneakers buitgemaakt. Dat blijkt uit vrijgegeven rechtbankdocumenten waar persbureau AP uit citeert. Het zou onder meer gaan om Air Jordan 4-modellen die pas op 14 maart op de markt komen.



Bij een overval op 13 januari zouden verdachten een luchtremslang hebben doorgesneden van een trein die door een afgelegen gebied in Arizona reed. De dieven zouden er met ruim 1900 paar nog niet uitgebrachte Nikes vandoor zijn gegaan. Die hadden bij elkaar een waarde van omgerekend ruim 420.000 euro.



En groot deel bestond uit Jordan 4 Brick by Brick-schoenen, een samenwerking tussen de Amerikaanse BMX'er Nigel Sylvester en Nike, met een winkelwaarde van 225 dollar per paar. In Nederland worden Jordan 4-modellen doorgaans voor ongeveer 220 euro verkocht.



Voor de overval op 13 januari zijn elf mensen aangehouden. De autoriteiten kwamen de verdachten op het spoor doordat ze volgapparatuur in schoenendozen hadden geplaatst.



Bij een overval in november maakten dieven zo'n 180 paar buit. Toen ging het om destijds nog niet uitgebrachte Jordan 11 Retro Legend Blue-modellen, met een totale waarde van bijna 40.000 euro. Bij twee andere overvallen werd in totaal voor meer dan 584.000 euro aan Nikes gestolen. Acht mensen zijn daarvoor aangehouden.



Over het algemeen worden goederentreinen die langs de snelweg I-40 lopen in de gaten gehouden door dieven, zegt een plaatsvervangende sheriff in Arizona tegen AP. Wanneer een trein langzaam rijdt, bijvoorbeeld wanneer die van spoor wisselt, komen overvallers aan boord. Soms worden dieven getipt door magazijn- of transportmedewerkers wanneer er waardevolle spullen aan boord zijn.



De verdachten krijgen vaak hulp van mensen in zogenoemde volgvoertuigen die achter de trein aan rijden. De buit wordt vervolgens uit de trein gegooid.



Naar schatting kostte het de zes grootste goederenspoorlijnen van de VS vorig jaar ruim 95,4 miljoen euro. Dat bedrag is een combinatie van de gestolen goederen en de kosten van het repareren van de treinen.

