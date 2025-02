Man krijgt vier betonplaten op auto: 'Tien engeltjes op mijn schouder'

ZALTBOMMEL - Het gaat maandagochtend helemaal mis als K. Hanegraaf (25) uit Oss over de A2 richting Tiel rijdt. Ter hoogte van Zaltbommel raakt hij betrokken bij een ongeval met meerdere auto's en een vrachtwagen die zijn lading verliest. Vier betonnen platen belanden op het dak van zijn auto. "Ik ben blij dat ik het kan navertellen."

Hanegraaf rijdt op de middenbaan wanneer hij in de ankers moet vliegen. De auto's die voor hem reden doken op de rem. In zijn binnenspiegel ziet hij, net op tijd, de vrachtwagen, waarna hij nog snel zelf op de rechterbaan kan invoegen. Niet lang daarna knalt er iets op zijn auto en staat hij opeens stil.

"Zo krijg je de schrik van je leven", blikt hij terug. "Je gaat 's ochtends naar je werk en dan heb je ineens vier betonplaten op je dak. Toen ik me omdraaide begon de shock pas echt", blikt Hanegraaf terug. "Ik zag dat de achterbank helemaal plat was gedrukt door het gewicht van de platen. Ik heb echt wel tien engeltjes op mijn schouder gehad, dat zegt iedereen in mijn omgeving ook."



Het ongeluk gebeurde rond 06.20 uur in de richting van Utrecht. Een vrachtwagen verloor daarbij betonnen platen, en twee personenauto's vlogen in brand. Volgens politie ter plaatse raakten de vrachtwagenchauffeur en een van de bestuurders van de in brand gevlogen auto's gewond. Hun letsel viel mee. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De betrokken voertuigen raakten zwaar beschadigd. "Ik ben vanmiddag nog even gaan kijken, maar de auto is echt total loss", zegt Hanegraaf.

