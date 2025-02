Rapper Ye is bij nader inzien toch geen nazi

Ye is teruggekomen op zijn eerdere uitlatingen dat hij een nazi zou zijn. "Bij nader inzien" is de rapper "tot het besef gekomen" dat hij het toch niet is, schrijft hij op X.



Het bericht komt na weken van antisemitische uitlatingen van Ye, beter bekend als Kanye West. Hij stelde niet alleen een nazi te zijn maar prees ook Adolf Hitler. In zijn webshop verkocht hij shirts met daarop een hakenkruis.



De winkel werd korte tijd later offline gehaald en zijn agentschap besloot de rapper te laten vallen na zijn uitlatingen. Ook Ye's account op X was korte tijd offline.

