Hond overleden na sprong van pier in ijskoude zee

Bij de Noordpier in Velsen-Noord is maandag een hond in de ijskoude zee beland na een sprong over het muurtje van de pier. De KNRM rukte direct uit en wist het dier aan boord te halen, waarna een heftige reddingsoperatie volgde. Ondanks verwoede pogingen om hem te redden, heeft de hond het niet overleefd.



De KNRM van IJmuiden werd maandag gealarmeerd voor een hond die in het water was gevallen. Bij aankomst zagen de redders het dier levenloos in het water drijven. Een medewerker sprong direct te water om de hond aan boord te krijgen. "Daar begon een race tegen de klok", blikt de KNRM terug. Het dier werd gereanimeerd en kreeg zuurstof toegediend terwijl de bemanning koers zette naar de steiger.



Bij aankomst stonden collega's van KNRM Wijk aan Zee klaar om te helpen. Na enkele zenuwslopende minuten begon de hond weer te ademen. Hij werd met een zelfstandige ademhaling overgedragen aan de dierenambulance en naar een dierenarts gebracht. Helaas mocht de reddingsactie niet baten en is de hond alsnog overleden.



De KNRM slaat alarm over het gevaar van honden die te water raken. Jaarlijks rukken reddingsdiensten zo'n 40 keer uit voor dit soort incidenten. En niet alleen dieren lopen gevaar: de organisatie roept mensen op om niet zelf achter hun hond aan te springen. Twee weken geleden overleed een baasje in Volendam nog nadat hij zijn huisdier uit het water probeerde te redden.



"De Noordzee is op dit moment slechts 4,5 graden. In dit koude water houd je het gemiddeld vijf minuten vol, als je er al op eigen kracht uit kunt komen. Een cold shock kan ernstige gevolgen hebben, zoals ademhalingsproblemen, verhoogde hartslag en bewustzijnsverlies", waarschuwen ze.

Moeten honden niet aan de lijn?

@allone : Ja, meer de schuld van het baasje dan van de hond. Weer zo één in de categorie "Dat doet hij anders nooit".

En idd. Er zijn meer problemen met baasjes dan met honden… @BatFish : hij zal t ook nooit meer doen.En idd. Er zijn meer problemen met baasjes dan met honden…

