Toeristen uitbarstende Etna blokkeren weg voor hulpdiensten

De Etna, de machtige vulkaan op Siciliƫ, trekt altijd duizenden nieuwsgierige toeristen. Bij de reeks uitbarstingen die zich nu voordoet, lijken die het wel heel bont te maken. Hun verkeerd geparkeerde auto's blokkeren de toegangswegen, waardoor de hulpdiensten hun werk niet kunnen doen.



Het hoofd van de Italiaanse rampenbestrijdingsdienst, Salvo Cocina, beschrijft de toeristen in een Facebookpost als 'wild' en 'extreem gevaarlijk'. Gisteravond verdwaalden acht bezoekers, onder wie twee kinderen. Een 48-jarige man brak zijn voet door een val. De avond ervoor waren nog eens vier mensen vermist geraakt.



Daarnaast sloegen de toeristen de waarschuwingen van de lokale bevolking, brandweerlieden en burgemeester in de wind door niet voldoende afstand te houden van de vulkaan. Ze negeerden het bevel om ten minste 500 meter uit de buurt van de lava te blijven.



De Britse krant The Guardian schrijft dat op TikTok honderden video's verschijnen van dagjesmensen die het gebied bezoeken. Daarin is te zien hoe bezoekers soms maar een paar centimeter afstand nemen.



"Ik heb veel foto's en video's gezien van mensen die gevaarlijk dicht bij de voorkant stonden, of zelfs aan het skiƫn waren", zei Carlo Caputo, de burgemeester van Belpasso, een nabijgelegen stad. "Het stelt hen bloot aan ernstige risico's omdat de lava sneeuw direct kan doen verdampen waardoor, met de vrijkomende thermische energie, stenen en stukken rots worden weggeslingerd."

Wegslepen gaat ook niet even handig op een berghelling. Dat soort volk mag wel even stevig worden aangepakt. Je zou gaan zeggen dat als er mensen in nood komen op die berg, dan laat ze daar fijn zitten - ze zijn genoeg gewaarschuwd. Helaas zitten er kinderen tussen die je niet verantwoordelijk kunt stellen voor de achterlijkheid van hun ouders.

De rampenbestrijdingsdienstmoet een toeristenbestrijdingsdienst worden

