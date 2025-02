Dief grijpt kans en steelt ontdooiende auto in Roosendaal

In Roosendaal heeft een autodief dinsdagochtend een buitenkansje gegrepen. Een auto die met draaiende motor stond te ontdooien, werd in een oogwenk meegenomen. De eigenaar, die even niet oplette, stond ineens zonder vervoer. De politie was de dief echter snel op het spoor.



Het incident gebeurde in een woonwijk in Roosendaal. De eigenaar had de auto gestart om de ruiten te laten ontdooien en was ondertussen kort naar binnen gegaan. Dit gaf de dief precies genoeg tijd om in te stappen en weg te rijden.



De politie werd direct gealarmeerd en kon de auto met de dief nog binnen korte tijd traceren. Agenten wisten de bestuurder aan de kant te zetten en hielden hem ter plekke aan. De auto kon gelukkig weer terug naar de rechtmatige eigenaar.



In een bericht op X waarschuwt de politie autobezitters die op koude ochtenden hetzelfde doen om hun auto onbeheerd te laten warmdraaien. "Wees slimmer en gebruik gewoon een krabber zodat je zelf weg kunt rijden en niet iemand anders met jouw auto."

Reacties

18-02-2025 19:19:48 BatFish

Onze auto heeft een functie dat je hem remote knt ontdooien, zonder dat de auto open gaat en iemand er mee weg kan rijden. Op dit soort ochtenden best lekker.

18-02-2025 21:47:35 Feraturion

Als ik mijn auto start, sleutel meeneem en op slot doe. Dan rij je er niet mee weg. Moet je eerst de deur open krijgen gevolgd door een melding dat de sleutel niet in de auto aanwezig is.

18-02-2025 22:09:11 allone

Wat een service. Voor die dief.

