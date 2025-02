Gigantisch Spaans spookhotel eindelijk gesloopt: 441 kamers waar nooit iemand sliep

Een gigantisch spookhotel ontsiert al meer dan twintig jaar de Spaanse kust in het Cabo de Gata-natuurpark bij Almería. Het 441 kamers tellende gebouw is nooit afgemaakt door juridisch gesteggel, maar gaat nu eindelijk tegen de vlakte.Hotel El Algarrobico is prachtig gelegen op een heuvel aan de Zuid-Spaanse kust. Een projectontwikkelaar begon in 2003 met de bouw. Hij kreeg er een vergunning voor, hoewel het hotel in een beschermd natuurgebied zou komen te staan. Milieuorganisaties stapten in totaal 21 keer naar de rechter om de bouw tegen te houden. Maar de projectontwikkelaar deed hetzelfde en de gemeente had weinig behoefte om de bouw tegen te houden, omdat de komst van duizenden toeristen het kleine dorp een hoop werk en geld zou opleveren.Inmiddels is het hotel compleet vervallen en heeft er in de 441 kamers nooit een hotelgast geslapen. Nu heeft de landelijke regering ingegrepen en bepaald dat het gebouw gesloopt moet worden. "Het illegale hotel is een symbool geworden van de vastgoedplundering in Spanje. Dit is iets wat al lang geleden had moeten gebeuren. Het is een daad van milieurechtvaardigheid en een daad van gerechtigheid voor de mensen van Almería, de mensen van Andalusië en alle Spanjaarden. Het betekent het einde van de grootste milieuaanval ooit op Cabo de Gata”, aldus de onderminister die de sloop aankondigde.Het spookhotel is voor veel Spanjaarden een belangrijk symbool geworden voor de verwoesting van de kust van de Middellandse Zee.