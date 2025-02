Japanse vrouw gearresteerd voor het pletten van broodjes in winkel

Een beetje kneden en voelen. Als consument wil je soms toch weten of het product nog wel vers is voordat je het koopt. Dat dacht ook een hongerige Japanse consument die op zoek was naar wat te eten. Dat kwam haar uiteindelijk duur te staan.



In de zuidelijke stad Fukuoka zocht de vrouw afgelopen week in de supermarkt naar wat lekkere broodjes. Zich ogenschijnlijk van geen kwaad bewust zou ze een zak met vier zwarte sesam- en roomkaasbroodjes te hard hebben ingedrukt. Dat viel niet in goede aarde bij de kruidenier. Bovendien verklaarde de eigenaar van de supermarkt dat hij de vrouw al vaker broodjes had zien platdrukken.



Toen de vrouw de winkel verliet - zonder de broodjes - zag de eigenaar dat deze beschadigd waren en hij drong er bij haar op aan voor het brood te betalen, aldus de politie. De zak broodjes kostte ongeveer 180 yen, dat gelijkstaat aan 1,13 euro. Dat weigerde ze te betalen. Toen ze naar buiten ging, volgde de manager haar. Hij hield haar tegen en de opgeroepen politie arresteerde de vrouw vanwege een ‘criminele vernieling’.



Hoewel de verpakking van de zak intact was, zei de politie later dat een van de broodjes beschadigd was nadat de vrouw er met haar rechterduim op had gedrukt. De zak kon niet meer verkocht worden. De vrouw, die zei werkloos te zijn, beweerde dat ze ‘alleen de stevigheid van het broodje controleerde door er lichtjes met haar hand op te drukken’, aldus de politie.



De Japanse politie treedt de laatste jaren ook strenger op tegen grappenmakers die zich schuldig maken aan ‘sushiterrorisme’ in sushirestaurants met een lopende band. Klanten likken bijvoorbeeld aan flessen sojasaus of pletten sushi die voor andere gasten bedoeld is.

Reacties

15-02-2025 15:19:06 Mamsie

Oudgediende



Verpletterd nieuws.......

15-02-2025 16:38:49 allone

Oudgediende



Zulk soort mensen ken ik hier ook. Of ze kwaadwillend zijn of dom, kan ik niet beoordelen.

