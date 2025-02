Zweedse koning Carl Gustaf maakt verkeerde naam kleindochter bekend

Prins Carl Philip (45) en prinses Sofia (40) van Zweden zijn vorige week de trotse ouders geworden van hun eerste dochter. Royaltyliefhebbers hoeven niet langer in spanning te zitten, want maandag heeft het Zweedse koningshuis haar naam officieel onthuld. Alleen ging dit niet van een leien dakje.De prinses draagt de naam Ines Marie Lilian Silvia. Tot nu bleef haar naam geheim, maar tijdens een offici√ęle ceremonie maakte koning Carl Gustaf haar naam bekend. Dit verliep niet soepel: de koning sprak haar naam verkeerd uit, als 'Inse', en haalde bovendien de volgorde van haar namen door elkaar.Een woordvoerder heeft na afloop laten weten dat de koning spijt heeft dat hij de naam van zijn kleindochter verkeerd heeft uitgesproken.Prinses Ines is het vierde kind van Carl Philip en Sofia. Het stel heeft al drie zoons: Alexander (8 ), Gabriel (7) en Julian (3). De pasgeboren prinses heeft de titel hertogin van V√§sterbotten gekregen.