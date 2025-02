Vrijwilligers Brits museum stuiten op broodkruimel uit tombe Egyptische mummie

Een bijzondere vondst in een museum in het Engelse Leeds: daar is een duizenden jaren oude broodkruimel gevonden. De kruimel lag in het archief, maar was nooit geregistreerd. De curator is in haar nopjes.Volgens de BBC was de broodkruimel oorspronkelijk gevonden in de tombe van een Egyptische mummie. Tijdens een project om items uit het archief te categoriseren, kwamen vrijwilligers de kruimel tegen.De curator van het museum is blij met de vondst. "Het feit dat we een Egyptische broodkruimel hebben gevonden is fascinerend. Helemaal omdat dat we dit in Leeds kunnen koppelen aan brood van duizenden jaren geleden, op een ander continent", zegt ze tegen de BBC.De kruimel werd gevonden in de 19de eeuw. Hij werd toen al onder de microscoop onderzocht, maar raakte in de vergetelheid in het archief. Al die tijd lag de kruimel in een kleine, houten lade opgeslagen.Naast de Egyptische kruimel werd ook stof van een vulkaanuitbarsting in 1883 gevonden en microscopisch kleine zeedieren uit 1872. De broodkruimel is waarschijnlijk 3000 jaar oud. Hij is ook vastgelegd in een nationale databank, zodat er meer onderzoek naar gedaan kan worden.De curator sluit intussen niet uit dat er nog meer in het archief ligt. "We weten niet hoeveel er is verzameld. Het feit dat iemand dit meer dan 100 jaar geleden al heeft onderzocht, is op zich al bijzonder. Dat is een inspiratie voor de toekomst."