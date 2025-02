Onterecht ontslag voor man die vrij nam nadat zijn huis was afgebrand

Een werknemer van een Gelders grondverzetbedrijf is op staande voet ontslagen omdat hij een dag vrij nam om zaken te regelen nadat zijn woning afbrandde. Volgens de rechter is sprake van een onterecht ontslag; de man krijgt daarom bijna 12.000 euro.



Dat blijkt uit een gisteren openbaar gemaakte uitspraak van de rechtbank Gelderland.



De man, die een afstand tot de arbeidsmarkt heeft, werkte sinds begin 2022 bij het Gelderse grondverzetbedrijf. Zijn werkgever had het hart in principe op de goede plaats; de man werd regelmatig geholpen met kleding, maaltijden en geld. Ook werd hij vaak door zijn baas opgehaald om naar het werk te gaan, en weer thuisgebracht.



In augustus kregen de werkgever en werknemer echter ruzie, waarover is niet bekend. Die ruzie escaleerde nadat een grote brand de woning van de man eind die maand onbewoonbaar maakte. De man liet zijn baas weten de volgende dag als gevolg van de brand niet te kunnen werken, omdat hij zaken moest regelen met zijn bewindvoerder. Ook vroeg hij een voorschot van 200 euro op zijn salaris.



Desondanks drong zijn werkgever erop aan dat de werknemer toch naar zijn werk zou komen. Toen de man dat niet deed, reageerde de baas boos en beschuldigde hem van manipulatie. "We stoppen ermee", appte de werkgever. "Het is goed zo, succes ermee." Vervolgens haalde hij de man niet meer op, en meldde hem ziek bij de uitkeringsinstantie. De werknemer stuurde zijn baas op zijn beurt apps met scheldwoorden en bedreigingen.



De bewindvoerder van de werknemer nam meer vruchtbare stappen om tegen het ontslag te protesteren. Uit naam van de man stapte zij naar de rechter, waar zij ruim 42.000 euro aan ontslagvergoedingen en achterstallige beloningen eiste wegens onterecht ontslag.



Daarbij stond in de eerste plaats de vraag centraal, of de apps van de werkgever wel golden als een officieel ontslag op staande voet. Hoewel de berichten op zichzelf niet kristalhelder waren, oordeelt de kantonrechter op basis van de omstandigheden dat daar hier wel degelijk sprake van was.



De rechter vindt echter niet dat dat ontslag terecht was. 'Gelet op de brand van de woning van de werknemer (…) is de werkweigering geen geldige dringende reden' voor het ontslag, aldus de uitspraak.



Dat betekent niet dat de werknemer zijn baan nu terugkrijgt. De man wil na het voorval namelijk helemaal niet meer voor het grondverzetbedrijf werken. Wel krijgt hij gezien zijn onterechte ontslag een aantal ontslagvergoedingen en achterstallige beloningen.



De eis van 42.000 euro vindt de kantonrechter te gortig, mede omdat de inkomensschade van de ontslagen werknemer grotendeels wordt gedekt door zijn Wajong-uitkering. Uiteindelijk kan de man 11.643 euro in zijn zak steken.

