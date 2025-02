Overvallers gokken verkeerd en stuiten op gesloten deur casino

Vrijdagochtend is de politie in het Brabantse Made massaal in actie gekomen na een melding van een gewapende overval op een casino aan de Kerkstraat. 'De daders troffen een gesloten toegangsdeur en reden vervolgens zonder buit weer weg in een rode deelauto. We zijn naarstig naar hen op zoek, en roepen getuigen op om zich te melden', zo meldt de politie.

Bivakmutsen

'Twee gewapende mannen zouden om 09.56 uur voor het casino staan, zo meldde een omstander. De overvallers droegen een bivakmuts. Beiden konden de weg naar binnen niet vinden, want de toegangsdeur zat op slot', aldus de politie.



Buiten stond een man te roken, die volgens getuigen plotseling werd aangevallen en geslagen. De man raakte hierbij gewond. De twee daders vertrokken zonder buit in een rode deelauto, die in de richting van de Patronaatstraat wegreed. Een derde persoon, vermoedelijk de bestuurder, zou zich bij hen hebben gevoegd.



De politie startte met man en macht een zoektocht naar de verdachten. Daarbij werd ook een politiehelikopter ingezet en een speurhond die naar sporen van de verdachten op zoek ging.

Reacties

Ze hadden verwacht dat de deur wijd voor ze open stond?

