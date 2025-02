Jochie steekt COBRA met 10 liter benzine af en zet zijn maatje in de hens

Inspirerende beelden voor jongeren door het hele land. Op sociale media gaan beelden rond van een groep straatschoffies die hun leven op het spel zet voor een leuke kliktopper op Dumpert.Te zien is hoe het groepje de beruchte Cobra afsteekt in combinatie met liters benzine. Ze vergeten daarbij alleen één ding: zo'n enorme vlam schiet alle kanten op, en voor je het weet ben je zelf - of is je kameraad - de klos.