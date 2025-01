Oeroud braaksel van het dinotijdperk ontdekt in Deense kliffen

In de kalkrotsen van de Stevns Kliffen, nabij de Deense hoofdstad Kopenhagen, is gefossiliseerd braaksel aangetroffen dat dateert uit het tijdperk waarin dinosauriërs de aarde bevolkten. Daarover bericht de publicatie Barron’s.De vondst werd gedaan door Peter Bennicke, een lokale fossielenverzamelaar, die tijdens een wandeling ongebruikelijke materialen in een stuk kalksteen opmerkte. Na analyse door een museum uit de buurt bleek het te gaan om resten van verteerde zeelelies uit het late Krijttijdperk. Het braaksel is 66 miljoen jaar oud en dateert dus uit het dinotijdperk.Het bijzondere aan deze ontdekking is dat het uitbraaksel minimaal twee verschillende soorten zeelelies bevat. Volgens paleontologisch onderzoek zijn deze waarschijnlijk niet geconsumeerd door een dinosauriër, maar door een prehistorische vis, die de onverteerbare delen later heeft uitgebraakt.Deze vondst is van aanzienlijke wetenschappelijke waarde voor het begrijpen van prehistorische ecosystemen. Het verschaft namelijk concrete informatie over de voedselketen in de oceanen van het Krijttijdperk.Paleontoloog Jesper Milan licht tegenover Barron’s toe dat zeelelies een opmerkelijke voedselkeuze waren, aangezien deze zeewezens voornamelijk bestonden uit kalkachtige platen met slechts enkele zachte delen, wat ze weinig voedzaam maakte.Het fossiel draagt bij aan een beter begrip van de complexe relaties tussen verschillende zeeorganismen die leefden in de periode vlak voor de grote massa-extinctie die een einde maakte aan het tijdperk van de dinosauriërs.Deze extinctie, wellicht veroorzaakt door een meteorietinslag, luidde een tijdperk van grote veranderingen in, waarin nieuwe soorten de kans kregen om te gedijen in een drastisch veranderde wereld. Hierdoor kregen zoogdieren (en uiteindelijk ook de mens) de kans om zich te ontwikkelen en de aarde te domineren.