Achterwaarts lopen is verrassend goed voor je gezondheid

Wie denkt dat vooruitlopen de enige juiste manier is om zich voort te bewegen, moet deze ontdekking uit wetenschappelijk onderzoek eens bekijken. Het blijkt dat achterwaarts wandelen, ook wel 'retro-walking' genoemd, bijzondere voordelen heeft voor zowel lichaam als geest. Daarover bericht de Britse openbare omroep BBC.



Onderzoekers van de Universiteit van Nevada hebben enkele jaren terug ontdekt dat slechts 10 tot 15 minuten achterwaarts lopen per dag al significante verbeteringen kan opleveren in de lenigheid van de hamstrings (de spieren aan de achterkant van de bovenbenen). Dit is vooral interessant voor mensen met rugklachten, aangezien stijve hamstrings vaak samenhangen met lage rugpijn.



Het bijzondere aan achterwaarts lopen is dat de bewegingsmechaniek volledig anders werkt dan bij vooruitlopen. De knieën maken een kleinere beweging, wat deze techniek zeer geschikt maakt voor mensen die na bijvoorbeeld een knieoperatie bekomen. De enkels nemen bij het achterwaarts lopen de meeste schokdemping voor hun rekening.



Maar er is meer: achterwaarts lopen heeft ook positieve effecten op de hersenen. Nederlandse wetenschappers hebben aangetoond dat mensen die achterwaarts stapten sneller reageerden tijdens cognitieve tests. De prefrontale cortex (het hersengebied dat verantwoordelijk is voor besluitvorming en probleemoplossing) blijkt extra actief tijdens het achterwaarts lopen.



De techniek wordt al toegepast in verschillende gebieden: van fysiotherapie tot topsport. Sporters gebruiken achterwaartse loopoefeningen om hun wendbaarheid te verbeteren en blessures te voorkomen. Ook blijkt deze vorm van beweging meer calorieën te verbranden dan gewoon wandelen.



Wel is voorzichtigheid geboden: zonder de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen ongelukken gebeuren door obstakels die je niet ziet aankomen. Chinese onderzoekers wijzen er daarnaast op dat activiteiten als tai chi en zwemmen effectiever kunnen zijn voor bijvoorbeeld rugklachten.

Reacties

29-01-2025 11:57:40 DrZiggy

S Lijkt me allemaal heel logisch; Als je iets gaat doen dat nieuw is, dan ben je daar veel bewuster mee bezig. Dan ben je vanzelf actiever.



En iedereen die wel eens stevige spierpijn in zijn benen heeft gehad, weet dat achterwaarts een trap aflopen dan gewoon gaat, terwijl voorwaarts heel onhandig is.



Ik verwacht wel dat als je dit gaat oefenen en daadwerkelijk iedere dag 15min achteruit loopt, de effecten op de cognitieve tests snel weer afnemen. Dan is het net zo makkelijk als voorwaarts lopen.

29-01-2025 13:27:15 allone

Het nadeel is, dat je niet ziet waar je heenloopt.

Achteruitkijkspiegel? Maar dan nog…

29-01-2025 14:35:50 Sjaak

Op je achterhoofd vallen is daarentegen verrassend slecht voor je gezondheid.

29-01-2025 16:19:06 Emmo

Toch is dat het geval met veel mensen.



