Toeschouwer gedood bij kogelslingeren

Een 57-jarige toeschouwer bij een wedstrijd kogelslingeren is dodelijk getroffen toen het projectiel buiten de veiligheidszone tussen de toeschouwers

29-01-2025 11:59:41

Wie had ook kunnen denken dat het gevaarlijk zou zijn om met zware of scherpe objecten te gooien.



Ik vraag me af hoe vaak het net goed gaat. Want zo'n kogel of speer zie je natuurlijk al lang aankomen als je oplet. Meestal zal iemand dan gewoon aan de kant stappen.