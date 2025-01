Kleren van Shein of AliExpress als vintage verkocht op Vinted

Je denkt een mooie, kwalitatief goede, vintage top te kopen op een tweedehandsplatform als Vinted. Maar in werkelijkheid is het shirt recent gemaakt in China en afkomstig van Shein. Het gebeurt veel, ziet vintagekenner Kay Verhagen en daarom waarschuwt ze: "Want dit is echt kwalijk."



Het is hartstikke populair: tweedehands kleding kopen. In vijf jaar tijd is het aantal winkels die tweedehands broeken, shirts of jasjes verkopen zelfs met 23 procent gestegen. Dat ziet Verhagen ook, ze heeft met Bloesem Vintage zelf een vintagewinkel in Breda. "Mensen zijn er klaar mee dat kleding na twee keer wassen kapot is."



Dus wordt er gezocht naar vintage kleding. Dat zijn kledingstukken die meer dan 25 jaar oud zijn. "Juist die kleding is gewild. Want waar shirtjes of broeken nu gemaakt worden om misschien 1 of 2 seizoenen mee te gaan, konden kledingstukken in die tijd een leven lang mee."



Maar in haar eigen zoektocht naar nieuwe vintage kleding, kwam Verhagen erachter dat de term nu vaak vals wordt gebruikt. "Op bijvoorbeeld Vinted worden er leuke topjes 'vintage' genoemd, met ook als merk 'vintage'. Maar die topjes komen eigenlijk van Shein en worden voor meer dan het dubbele doorverkocht. Omdat ik al jarenlang vintage kleding verkoop, zie ik het. Maar als leek word je gewoon keihard bedrogen."



Op verzoek van RTL Nieuws deed Verhagen vandaag een zoekronde op Vinted naar valse vintage kleding en het was al snel raak. Een 'exclusieve vintage jurk' wordt op het platform te koop aangeboden voor zo'n 30 euro. Maar in werkelijkheid kun je de jurk voor 6,50 euro vinden op AliExpress.



Verhagen noemt het 'schaamteloos' wat de verkoper doet. "En dit heb ik echt al tientallen keren gezien." Hetzelfde verhaal bij een shirtje dat wordt aangeduid als een 'romantische vintage' top. Er wordt door de verkoper 12 euro voor gevraagd.



En ook dit shirt is zeker geen 25 jaar oud, maar gewoon te koop voor de helft van de prijs op een Chinese webshop. Hoe Verhagen dat allemaal zo snel ziet? "Daar moet je natuurlijk oog voor hebben. Maar sommige trendy prints of een one-shoulder top: dat zijn dingen die vroeger niet gemaakt werden. Ik kan het soms ook zien aan het lettertype in het wasvoorschrift, of aan de materialen die zijn gebruikt."



Shein-horloge te koop als 'vintage'

Ook met 'vintage' sieraden is het opletten geblazen. Zo wordt er op Vinted een 'Classy vintage dames horloge' aangeboden voor 20 euro, maar is datzelfde horloge voor 5,50 euro te koop op Shein. Niets vintage aan.



"Ik denk dat dropshippers misbruik maken van de populariteit die is ontstaan. Sommige accounts staan vol met neppe vintage kleren. Dan is het duidelijk dat ze er echt bewust geld mee willen verdienen", ziet Verhagen.



Elise Bakker, die in Amersfoort een winkel heeft in vintage Ă©n tweedehandskleding, denkt dat verkopers in sommige gevallen ook gewoon willen meeliften met het succes van het woord vintage. "Tweedehands is een minder hip woord, vintage klinkt duurder en luxer. Mensen willen gewoon hun kleding verkopen en misbruiken dan dit woord zodat het sneller verkoopt. Dan is het misschien wel een tweedehands shirtje, maar is het nog steeds niet vintage."



Iets wat wel mag, zegt Bakker, want het woord vintage is geen beschermd woord zoals bijvoorbeeld fairtrade dat wel is. "Dat iets van Shein dus als vintage wordt neergezet, is fout, maar helaas niet verboden. Daarom is bewustwording belangrijk."



Bekende webshops slecht bereikbaar bij klachten, terwijl dat wel moet

En dus geeft Bakker een tip waar je op kan letten als je een goed vintage kledingstuk wil kopen: "Ik zou altijd naar het materiaallabel vragen. Wat je ziet bij vintage producten, is dat ze vaak bestaan uit veel meer natuurlijkere materialen dan nu. Een blousje is bijvoorbeeld vaak gemaakt van 100 procent katoen of viscose. Een trui vaak van wol, mohair of kasjmier. Als je daar op let, zit je al een eind in de goede richting."



Verhagen vult aan: "Shirts van nu worden vaak gemaakt van polyster of polyamide in combinatie met elastaan. Dat is dus eigenlijk plastic met elastiek. Als je dit wast, gaat het pluizen, rekt het uit of vervaagd de kleur. Dat gaat dus minder lang mee."



En twijfel je dan nog over dat leuke vintage shirtje dat je hebt gezien? "Dan kun je de afbeelding uploaden in Google image search. Die ziet of het ook te koop wordt aangeboden op bijvoorbeeld Temu of Shein, waardoor je snel weet: dit is foute boel."

