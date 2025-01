Gokverslaafde Belgische postbode jat pinpassen, maakt wielerkampioen Evenepoel 9000 euro afhandig

Tegen een postbode uit de Brusselse gemeente Anderlecht is 18 maanden cel geëist omdat hij bij de post bankpassen en pincodes achteroverdrukte.



Onder zijn slachtoffers bevindt zich olympisch en wereldkampioen wielrennen Remco Evenepoel, die 9000 euro zag verdwijnen.



De politie vond bij de man thuis tientallen gestolen bankpassen nadat een vrouw alarm had geslagen. Zij had tevergeefs gewacht op een nieuwe pas, maar ze merkte dat er ondertussen wel, zonder haar medeweten, geld van haar rekening was gehaald.



En dat bleek bij meerdere mensen het geval te zijn geweest, onder wie dus ook Evenepoel. In totaal wist de postbode met de gestolen bankpassen zo'n 19.500 euro binnen te harken.



De man hoort op 27 februari hoe hoog zijn straf is.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: