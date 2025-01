Fitnesschick uit Van der Valk-hotel geknikkerd, spreekt van racisme

Of je nou zwart, wit, groen, geel of paars bent: je dient je aan de regels te houden. Zéker als je een Van der Valk-hotel uitkiest als toneel voor een uitgebreide fotoshoot. Want - als het goed is - weet je dat een hotel niet houdt van onaangekondigde gasten.Maar goed: TikTokker dalima_ss zegt in een klaagvideo wél netjes melding te hebben gemaakt van haar plannen en beschuldigt hotelketen Van der Valk en de politie van racisme."Wat mij het meest pijn deed, was het racistische gedrag van het personeel en de denigrerende opmerkingen van de politie, zoals: 'Ze hebben zelf geen goed huis, daarom doen ze dit hier.' Dit is niets nieuws voor zwarte vrouwen, vooral donkere vrouwen, maar het blijft onacceptabel."Mocht het zo zijn dat er netjes toestemming is gevraagd, kun je gerust spreken van een overdreven reactie. Maar dat maakt het nog geen 'racisme'. Althans: zo luidt onze conclusie, én die van een aantal verbaasde kijkers.