Ballerina balanceert op bulbsteven van cruiseschip

(een kleine boot die heen en weer vaart naar een grotere boot of schip wordt een tender genoemd)

Balletdanseres Victoria Dauberville heeft op de grote bulbsteven onder de boeg van een cruiseschip in Antarctica gedanst. Haar vriend maakte een video die viral gaat en meer dan 400.000 likes op Instagram heeft.De Franse professionele danseres klom niet zomaar op het schip. Ze oefende eerst toen het cruiseschip ter hoogte van South Georgia Island voer en waar nog geen ijsschotsen waren. Daar bleek dat het mogelijk was om een dans uit te voeren, zonder in het water te belanden.Eenmaal in koudere water voer ze samen met haar vriend in een tendernaar de boeg, waar ze vervolgens haar act uitvoerde. De video kwam online en ging viral, zo vertellen ze aan BoredPanda.