Bewoner Den Haag schrikt zich rot door enorme harige spin in keukenkastje

Een bewoner van de Berkenbosch Blokstraat in Den Haag kreeg donderdagmiddag de schrik van zijn leven toen hij een donker beest uit zijn keukenkastje zag kruipen. Meteen wist hij het dier te vangen door er iets overheen te zetten. Daarna schakelde hij de Dierenambulance Den Haag in.



Toen de medewerkers van de Dierenambulance arriveerden, bleek het om een enorme, harige spin te gaan. Wat voor soort spin het precies is, moet nog worden vastgesteld.



Het dier is inmiddels overgebracht naar een speciale opvang, waar het verder wordt onderzocht en verzorgd.

Reacties

24-01-2025 13:17:05 Buick

Quote:

enorme, harige spin te gaan.

Ze gingen er gelijk mee naar een kapper Ze gingen er gelijk mee naar een kapper

