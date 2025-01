Klanten schrikken van 'giga-prijsverhoging' Microsoft: 'Betaal vooral niet'

Klanten in heel Europa die Microsoft 365 gebruiken, kijken raar op van een opvallende fout bij de verlenging van hun abonnement. Waar het maandbedrag voor bijvoorbeeld het Family-plan normaal op 10 euro staat, kregen sommigen een nieuw bedrag van maar liefst 1300 euro te zien. Gelukkig gaat het om een fout, zegt de klantenservice van de techreus: "Betaal dit vooral niet."



In de zomer van 2024 haalde Microsoft groot het nieuws toen er een wereldwijde storing was, veroorzaakt door een verkeerde update van Crowdstrike.



Dat sommige abonnementen van Microsoft duurder zouden worden, was al bekend. Het Family-abonnement, met toegang tot apps zoals Word, Outlook en Excel, stijgt bijvoorbeeld van 10 naar 13 euro per maand. Microsoft geeft aan dat deze verhoging te maken heeft met de integratie van de AI-assistent Copilot, die draait op GPT-4 van OpenAI.



Maar nu lijkt het erop dat iemand bij het doorvoeren van de verandering de komma een paar spaties heeft verplaatst, sommige klanten krijgen bij een verlenging namelijk 'Nieuwe prijs €1.300,00' te zien. Hart van Nederland heeft gesproken met klanten die de melding hebben gekregen en aan de bel hebben getrokken bij Microsoft. "Wij kregen te horen dat het om een grote fout gaat en kregen het advies om vooral niet te betalen."



Ook werd ze door de helpdesk medegedeeld dat er "vanuit heel Europa" meldingen binnen zijn gekomen over de wel heel riante prijsverhoging. Een korte zoekslag op sociale media leert dat inderdaad meer mensen in Europa de melding hebben gekregen

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: