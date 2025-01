Hekjes stadspark worden bespot op Dumpert.nl

Het was gewoon een ‘kwestie van wennen’ stelde de gemeente. De nieuwe hekjes die halverwege november aan de Broedersingel geplaatst waren om het park autoluw te maken. Ze vielen bij veel lezers van De Brug niet in de smaak, omdat er moeilijk omheen te fietsen was. Bovendien houden ze auto’s niet bepaald tegen, is vandaag te zien op een foto die tot de nodige hilariteit op de Facebookpagina van Dumpert.nl leidde.Op de foto is een diep spoor van autobanden te zien, van een auto die door het gras naast de poortjes geploegd is. Maar dat zijn duidelijk niet de enige passanten die het de door de gemeente voorgestelde route proberen te vermijden. Vlak naast het hek is een diepe kuil in het gras ontstaan van fietsers die langs de hekjes rijden.Onder het Facebookbericht wordt de spot gedreven met de inrichting. “Het slaat nergens op, typisch een voorbeeld van een ontwerp achter de tekentafel door iemand die zelf niet in het park komt”, laat een gebruiker weten. “Dit nieuwe hek gaat nergens over. Bijna niemand maakt er gebruik van. Je kunt er niet fietsend doorheen.”De hekjes zijn volgens veel Kampenaren die de Brug benaderden dan ook onhandig geplaatst. “Het is wachten op de eerste gewonde”, vertelde een lezer ons destijds. Voor mindervaliden, mensen met bakfietsen of simpelweg mensen met een wat grotere fiets, is het moeilijk manoeuvreren langs de hekjes.In december kreeg de Brug al een ingezonden brief die op de socials werd geplaatst. De inzender schreef dat het te lastig was langs de hindernissen te komen. “Waarom niet gewoon paaltjes geplaatst om auto’s te weren?” Deze brief kreeg bijval. “Met twee fietstassen aan de fiets moet je heel goed uitkijken, wil je er goed doorkomen”, aldus een van de ruim vijftig personen die reageerde. “Twee volle fietstassen en hele scherpe bochten, geen goede combinatie. Ik moest afstappen om een val te voorkomen”, zegt een ander.De gemeente liet echter in reactie op vragen van De Brug weten dat de hekjes geplaatst zijn om het verblijfsklimaat in het Groene Hart te verbeteren. De fietssluis is geplaatst om auto’s te weren, maar ook om ervoor te zorgen dat fietsers en bromfietsers minder hard over Broedersingel rijden. “We zijn ons ervan bewust dat dit ook nadelen heeft, zoals een minder makkelijke doorgang voor fietsers en andere gebruikers van het park.”De gemeente stelde in december dat de hekjes hun doel dienden en dat het waarschijnlijk voor veel gebruikers gewoon een kwestie van wennen is. “Bij de Broederpoort zijn eerder vergelijkbare hekjes geplaatst. De reacties waren toen grotendeels hetzelfde, maar inmiddels zijn mensen hieraan gewend. De hekjes zijn net als bij de poort zo geplaatst dat toegang voor bijvoorbeeld bakfietsen of scootmobielen mogelijk blijft.”Ook werden wat verbeteringen aangekondigd, die inmiddels zijn doorgevoerd. Destijds werd ook gezegd dat mogelijk nog gekeken werd naar een afscheiding die zou voorkomen dat fietsers via het hek het gras probeerden te omzeilen.