Excuses van luchtvaartmaatschappij Nieuw-Zeeland: kat in het ruim vergeten

Kat Mittens zou met zijn baasje van Nieuw-Zeeland naar Australië vliegen omdat ze gingen verhuizen. Het vliegtuig landde netjes in Melbourne maar daar ging er iets grondig mis.Baasje Margo Neas had ruim 1000 euro betaald om haar kat mee te laten gaan op haar vlucht van bijna acht uur naar Melbourne, schrijft The New Zealand Herald.Ze had betaald voor de service van het bedrijf Move My Pet, dat ervoor moest zorgen dat Mittens in een speciale reismand vervoerd zou worden in het toestel van Air New Zealand.In Melbourne wachtte Naes een paar uur om haar kat weer in de armen te sluiten. Maar het duurde en het duurde. Uiteindelijk werd haar verteld dat Mittens door het bagagepersoneel over het hoofd was gezien en het vliegtuig inmiddels alweer op weg terug was naar Christchurch. "Het is zeer zorgwekkend en het roept vragen op over de veiligheid van dieren aan boord", zegt de eigenaar van de kat.Een dag later is hij nogmaals naar Australië gevlogen. Dit keer werd hij wel uit het vliegtuig gehaald. Air New Zealand geeft aan alles op alles te zetten om te voorkomen dat dit vaker zal gebeuren. Ook heeft de luchtvaartmaatschappij excuses aangeboden en alle kosten voor het vervoer van Mittens vergoed.