Wolf die uren in schuur woning lag, is kerngezond: Heel atypisch gedrag

De wolf die urenlang in een schuur in een woonwijk in het Gelderse dorp Hengelo heeft gelegen, is door een dierenarts verdoofd en daarna in een wit laken afgevoerd. Volgens de woordvoerder van gemeente Gelderland is het dier 'kerngezond' en in een bosgebied neergelegd om wakker te worden."De wolf heeft geen verwondingen en mankeert niets", zegt de woordvoerder van gemeente Gelderland. Hij geeft aan dat het allemaal 'heel bijzonder' is. "Het verbaast me dat de wolf in een schuur is gaan liggen midden in een woonwijk. Wolven zijn normaal heel schuw en bang voor mensen", zegt de woordvoerder tegen RTL Nieuws. "Het is atypisch gedrag", zegt hij.De politie heeft de wijk weer vrijgegeven. De tuin van het hoekhuis waar de wolf zich in de schuur had verschanst, was urenlang met linten afgezet. Agenten hielden omstanders op afstand.De politie kreeg vanochtend een melding dat er een wolf in een schuur lag. De provincie Gelderland werd ingeschakeld om onderzoek te doen.We spraken eerder Debby Brekveld die op Facebook schreef dat deze wolf aan het 'uitrusten was' bij de buurvrouw van haar ouders. Dat verhaal lees je hieronder:Wolf al uren in schuurtje bij woning Hengelo: 'Hij sprong zo de tuin in'Wolvenexpert Glenn Lelieveld wist het na het zien van de beelden zeker: 'dit is een wolf.' Bijna twee jaar geleden werd al eens een slapende wolf aangetroffen in een achtertuin in Doetinchem.Ook dat beest werd ter plekke verdoofd en daarna afgevoerd voor onderzoek. "Het komt niet vaak voor dat een wolf in een woonwijk wordt gezien", aldus een woordvoerder van BIJ12, de organisatie die wolvenzaken regelt namens provincies en ook de meldingen bij het Wolvenmeldpunt behandelt."Dit geval is wel anders", zegt de woordvoerder van gemeente Gelderland. Hij kan niet aangeven wanneer de verdoving uitgewerkt is en de wolf weer wakker wordt.