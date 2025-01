Medewerker mortuarium verkocht menselijke lichaamsdelen

Een 37-jarige mortuariummedewerker uit de Amerikaanse staat Alabama is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar vanwege de verkoop van menselijke lichaamsdelen aan een verzamelaar met een sinistere achtergrond.



Candace Chapman Scott, werkzaam bij het Anatomical Gift Program van de University of Arkansas for Medical Sciences, verkocht lichaamsdelen aan Jeremy Lee Pauley, een man uit Pennsylvania die bekendstaat om zijn fascinatie voor macabere objecten. Pauley betaalde meer dan 10.000 dollar voor maar liefst 24 dozen met menselijke resten, waaronder schedels, hersenen, armen, oren, longen, harten, borsten, navels en zelfs testikels.



De handel in deze menselijke overblijfselen vond plaats tussen oktober 2021 en juli 2022. Uiteindelijk werd de zaak aan het licht gebracht door de autoriteiten. Rechter Brian S. Miller omschreef de misdaden van Scott als “enkele van de ergste die ik ooit heb gezien” en veroordeelde haar wegens het vervoeren van gestolen lichaamsdelen en samenzwering tot postfraude.



Jeremy Lee Pauley betaalde meer dan 10.000 dollar voor 24 dozen vol met menselijke overblijfselen, waaronder schedels, hersenen, armen, oren, longen, harten, borsten, navels en testikels.



Verdriet en woede bij de families

De moeder van een van de slachtoffers, een baby genaamd Lux, deelde haar hartverscheurende ervaring met de rechtbank. Ze vertelde dat de gedachte dat haar zoon als een pakketje via de post werd verstuurd haar ’s nachts wakker houdt. De FBI noemde de zaak “werkelijk onbegrijpelijk en verachtelijk”.



Hoewel het vonnis tegen Scott nooit de immense pijn van de betrokken families kan wegnemen, benadrukten de autoriteiten dat ze “er alles aan doen om ervoor te zorgen dat gerechtigheid wordt gedaan voor alle getroffen families”.

Reacties

