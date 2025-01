83-jarige Amerikaanse haalt loterijprijs op en wordt direct beroofd

Een 83-jarige vrouw in de Amerikaanse staat Florida kon niet lang genieten van de prijs die ze won in een loterij. Toen ze haar geld ophaalde, werd dat haar hardhandig afgepakt door een man. Dat gebeurde net buiten de winkel waar ze haar prijs had opgehaald.De politie deelde bewakingsbeelden van de beroving, die woensdag plaatsvond, op Facebook. Daarop is te zien dat het slachtoffer naar haar auto loopt, nadat ze haar prijzengeld had opgehaald. Volgens de lokale zender FOX35 Orlando gaat het om zo'n 200 dollar.Als ze de deur van haar auto opent, wordt ze besprongen door de verdachte in een oranje jas. Hij probeert iets van haar af te pakken. Een man die in de buurt staat, probeert in te grijpen. Tevergeefs, want de verdachte werkt de 83-jarige vrouw tegen de grond.Na een korte worsteling weet hij het geld af te pakken en weg te rennen. Tijdens de worsteling sleept de verdachte de vrouw weg van haar auto.De politie deelde deze bewakingsbeelden Op de beelden is de worsteling te zien.De verdachte wist een paar dagen uit handen te blijven van de politie, maar is inmiddels gepakt. Dat gebeurde dankzij binnengekomen tips. De man zou een lang strafblad hebben. Een medewerker van de winkel waar de beroving plaatsvond, zegt dat de man daar vaker voor problemen zorgt.Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffer van de beroving gaat. Ze is vaste klant bij de winkel, zegt de medewerker. Ook is niet duidelijk of de vrouw een willekeurig slachtoffer van beroving is, of dat de verdachte wist dat ze de loterij had gewonnen.