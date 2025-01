Natasja moet van de Efteling stoppen met promotie gepersonaliseerde sneakers

Natasja van der Velde, die gepersonaliseerde schoenen ontwerpt tegen betaling, moet van de Efteling stoppen met het online delen van foto's van haar Efteling-geïnspireerde sneakers. "Uit sympathie en respect voor het park heb ik alles weggehaald."Het begon voor Van der Velde als een hobby aan de keukentafel: het personaliseren van kleding en schoenen. Inmiddels heeft haar bedrijf, Natasja Customs, duizenden volgers op sociale media en ontvangt ze dagelijks bestellingen. "Ik creëer alles waar mensen een passie voor hebben en vertaal dat naar een product dat ze met trots willen dragen."Voor haar is niets te gek. Van geboortekaartjes, verwerkt in babyschoentjes, tot bruidssneakers: ze denkt graag mee met haar klanten. Ook veel Efteling-fans bestelden schoenen met afbeeldingen van het pretpark. "Alle items die ik maak, zijn op verzoek. Het is dus niet zo dat ik een bak vol Efteling-items heb liggen."Maar het pretpark is niet gediend van de thema-schoenen. "Ik ontving een mail van de Efteling waarin stond dat ik de beelden van mijn online kanalen moest halen, en dat heb ik gedaan. Ik begrijp de Efteling volledig en respecteer de zorgen. Uit sympathie en respect voor het park heb ik alles weggehaald."Advocaat Radboud Ribbert, gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht, legt uit dat verkopers niet zomaar afbeeldingen van bedrijven mogen gebruiken. "Die beelden zijn auteursrechtelijk beschermd en je kunt ze dus niet zomaar kopiëren en verkopen op bijvoorbeeld schoenen."Ribbert benadrukt dat het belangrijk is toestemming te vragen als je een merk of afbeelding commercieel wilt gebruiken: "Je moet altijd terug naar de auteursrechthebbende als je het ter verkoop aanbiedt. Samenwerking kun je vragen en als je toestemming hebt, mag het wel."Waarom controleren bedrijven zo streng?Waarom moeilijk doen als het om gratis publiciteit gaat, zou je denken. Volgens Ribbert is dat een ouderwetse gedachte. "Het is tegenwoordig gebruikelijk dat bedrijven juristen op dit soort zaken afsturen. Het logo van de Rolling Stones zie je bijvoorbeeld ook veel op T-shirts, maar daar is dan expliciet toestemming voor gegeven. Tegenwoordig willen bedrijven een vergoeding voor hun auteursrechten. En als je het niet doet, verwateren je rechten. Je moet als bedrijf dus actief je rechten bewaken."Voor eigen gebruik mag het welMensen die hun eigen kleding hebben versierd of bedrukt met afbeeldingen van bedrijven of merken hoeven zich geen zorgen te maken. "Als het voor eigen gebruik is, zijn de regels minder strikt. Dan mag het wel. Het wordt pas een probleem als je het gaat verkopen."