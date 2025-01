Australische influencer haalde tienduizenden euro's op voor door haarzelf vergiftigde baby

De Australische politie heeft een 34-jarige vrouwelijke influencer opgepakt die ervan wordt verdacht haar eigen baby te hebben vergiftigd. Ze zou dit hebben gedaan om vervolgens donaties op te halen en extra volgers op sociale media te verkrijgen.



De vrouw uit de staat Queensland beweerde op sociale media dat haar kind leed aan een terminale ziekte. De politie heeft niet bekendgemaakt om welke ziekte het zou gaan. Maar volgens de agenten gaf de vrouw haar 1-jarige kind medicijnen die ze niet nodig had, waarna de baby enorme pijn leed. Dit werd vervolgens door de vrouw gefilmd.



Artsen sloegen in oktober alarm toen de baby in het ziekenhuis werd opgenomen met ernstige klachten. Hierna werd het kind door de politie bij de vrouw weggehaald.



Na maanden van onderzoek werd de vrouw aangeklaagd voor onder meer marteling en fraude. "Er bestaan geen woorden om te beschrijven hoe bizar deze misdaden zijn", zegt een woordvoerder van de politie.



De vrouw zou de medicijnen tussen augustus en oktober vorig jaar hebben toegediend. Die kwamen van apotheken en drogisterijen. Ze zou onder meer overgebleven medicijnen van een huisgenoot hebben gebruikt.



Terwijl ze het kind vergiftigde, haalde ze via crowdfunding zo'n 36.000 euro op. GoFundMe, de website waar de actie op stond, probeert de donateurs terug te betalen.



De zaak in Australië doet denken aan die van de veroordeelde Sarah V. in Nederland. Zij werd in maart vorig jaar veroordeeld tot 11 jaar cel voor het toedienen van vergiftigde, gekolfde moedermelk. Zij heeft altijd ontkend haar kind bewust te hebben vergiftigd. Volgens haar slikte ze een diarree-remmend middel, loperamide, vanwege een chronische darmziekte.



V., die zelf arts is, is tegen de uitspraak van de rechter in beroep gegaan. Op dit moment loopt er verder onderzoek naar de vergiftigde moedermelk en ook naar de vrouw zelf.

