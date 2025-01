Celstraf voor 'Vrolijk Blank 2023'-projecteerders ontketent chaos op X: 'White Lives Matters' trending

Boze mensen vragen zich af waarom een kreet als 'Black Lives Matters' géén celstraf oplevert

De Rotterdamse rechter heeft uitspraak gedaan over het vonnis voor de mannen die begin 2023 racistische leuzen op de Erasmusbrug in Rotterdam en het stadhuis in Eindhoven projecteerden. Teksten als 'Vrolijk blank 2023' en 'White Lives Matters' waren zichtbaar tijdens de jaarwisseling van 2022-2023.



De rechter in Rotterdam veroordeelde de mannen (26 en 36 jaar) tot zes maanden gevangenisstraf voor het projecteren van deze leuzen. Beide verdachten, eerder gestraft voor soortgelijke overtredingen, gaven geen verklaring voor hun acties en waren afwezig bij de zitting. Het vonnis komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.



Op X klinkt nu fel tegengeluid. De term 'White Lives Matters' is sinds woensdagavond zelfs trending in Nederland. Veel mensen achten de straf buitensporig hoog, en zijn van mening dat protestteksten als 'Black Lives Matters' nu ook beboet moeten worden.

