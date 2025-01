Dansgezelschap verdient miljoenen met kinderarbeid

Shen Yun geeft in Nederland uitverkochte shows die lovende recensies krijgen, maar het dansgezelschap leunt hierbij zwaar op minderjarigen. De vaak piepjonge artiesten maken zeer lange dagen en krijgen hier weinig voor betaald. Dansers worden op jonge leeftijd gerekruteerd uit een kleine Chinese geloofsgemeenschap. Wie stopt met dansen, wacht hellevuur, zo wordt de kinderen verteld. "Je wordt gehersenspoeld", zegt ex-danser Leo Li tegen BNR.



Shen Yun treedt donderdagavond op in het World Forum Theater in Den Haag voor een volle zaal, de eerste show van twaalf in Nederland. Na een wekenlange marketingcampagne zijn vrijwel alle kaartjes - waarvan de duurste meer dan 150 euro kosten - verkocht. De totale opbrengst loopt in de miljoenen. Het publiek wordt 'schoonheid van goddelijke dansende wezens' beloofd.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: