Nieuwe schietbanen Defensie illegaal door stikstofwet, ‘onacceptabel’

De Nederlandse krijgsmacht kan niet groeien omdat het geen stikstofruimte heeft. Defensie heeft nieuwe schietbanen in Soesterberg, maar die zijn indachtig de uitspraak van de Raad van State van 18 december formeel illegaal. Staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman dreigt met een rechtszaak. 'Het raakt mij direct in mijn gereedstelling. Dit is onacceptabel', zegt hij in de BNR-podcast Boekestijn en De Wijk.



Volgens Tuinman had hij alle vergunningen op zak en beschikte hij daarmee over de benodigde stikstofruimte, maar zet de uitspraak van de Raad van State daar nu een streep door.

Op 18 december sprak de Raad van State zich uit over intern salderen in relatie tot de stikstofproblematiek. Door deze uitspraak is intern salderen alleen toegestaan als daarvoor een natuurvergunning is verleend. Dat zit de groei van Defensie in de weg, zegt Tuinman. 'Die krijgsmacht zit de afgelopen twintig jaar in een veel te klein jasje, dus die moet groeien en wel op twee manieren.' Volgens Tuinman heeft hij niet alleen meer militairen nodig, maar ook nog eens militairen die beter geoefend zijn.



'Dus ik moet in plaats van 100.000 patronen, 200.000 patronen gaan schieten op een schietbaan en dat mág niet meer.' Tuinman wijst erop dat hij net schietbanen in Soesterberg gebouwd heeft, The Holland Gate. Hij noemt het 'de beste en meest geavanceerde schietbanen' waar dus intern op gesaldeerd is. 'Daar moet nu een natuurvergunning onder komen. In Natura 2000 moet je eerst een doelanalyse gaan doen en dat duurt vijf jaar.' En dat betekent dus eigenlijk dat die schietbanen, ik heb nog 5 jaar de tijd voor we gaan handhaven, eigenlijk illegaal zijn.'



Volgens Tuinman had hij alle vergunningen op zak en beschikte hij daarmee over de benodigde stikstofruimte, maar zet de uitspraak van de Raad van State daar nu een streep door. 'Dat is latente ruimte, want heb je niet eerder gebruikt, het is dus een nieuwe activiteit', verwoordt Tuinman de uitspraak van de Raad van State. De groei van Defensie is volgens Tuinman noodzakelijk omdat Defensie anders zijn grondwettelijke taak en het waarborgen van de nationale veiligheid niet kan uitvoeren. 'Het raakt mij direct in mijn groeiambities, want ik heb een taak vanuit de Grondwet. En wat mij betreft is die bovenliggend.'



Tuinman noemt de stikstofbeperkingen op Defensie 'onacceptabel' omdat het zijn zogeheten gereedstelling raakt. 'Wat onacceptabel is dat de gereedheid van onze mannen en vrouwen voor de krijgsmacht onder druk komt te staan.' Tuinman zegt bereid te zijn om de grens op te zoeken 'en voor mijn part ook ergens eroverheen te gaan en te kijken, uiteindelijk in een rechtszaak wat het uiteindelijk betekent'. De staatsecretaris wil weten wat bovenliggend is: EU-wetgeving of de Nederlandse wetgeving? 'Is het de Grondwet of heeft het ook te maken met het commitment dat we gemaakt hebben richting de NAVO?'



‘Ik heb een taak vanuit de Grondwet. En wat mij betreft is die bovenliggend’

Gijs Tuinman, staatssecretaris Defensie

Tuinman zegt vertrouwen te hebben in de nieuwe Europese Commissie onder verwijzing naar 'een aantal Europese commissarissen die er bovenop zitten. Ik heb ook wel vertrouwen dat we vanuit Europa ook wel wat normaliteitszin in gaan bouwen. En dat we daar echt wel echt een oplossing voor moeten gaan vinden.'

15-01-2025 13:50:30 allone

Schieten zou sowieso illegaal moeten zijn

15-01-2025 18:36:05 Emmo

@allone : Tsja, ga ze dat eens in Oekraïne, Rusland, Jemen, Israël, Gaza, Libanon, Syrië, Sudan, en nog een paar plaatsen vertellen.

15-01-2025 20:13:57 allone

Maar goed nieuws uit Israël en Gaza?! @Emmo : als dat zou helpen…Maar goed nieuws uit Israël en Gaza?!

