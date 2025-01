Dít bizarre bedrag ben je kwijt als je met je gezin de trein wil pakken

Hoeveel kost het een gezin (4) om zich te verplaatsen van Amsterdam naar Zwolle met de geliefde spoorjager van de NS? 186 euro, zo ontdekte ene Arjan, die zijn frustraties niet kon onderdrukken en besloot te delen met de buitenwereld via X.Het bericht leverde Arjan bijna 700 reacties op. "In de auto heb je tenminste nog een zitplek. Bij NS betaal je voor vervoer, of je mag zitten is een tweede", reageert iemand.Een ander: "Ik ben voor alles wat goed en beter is voor het milieu, maar dit is gekkenwerk. De benzinekosten voor deze rit zijn zo'n 75 euro, dus scheelt een dikke 100 euro."