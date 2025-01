Bewaker glijdt uit bij besneeuwd paleis in Stockholm en spietst zijn hoofd op bajonet van zijn wapen

Een bewaker van het koninklijk paleis in het Zweedse Stockholm is ernstig gewond geraakt nadat hij met zijn hoofd op zijn bajonet was gevallen. De man

Reacties

14-01-2025 18:37:33 allone

Oudgediende



Risico van het vak?

Je zou toch denken dat Zweden aan sneeuw gewend zijn

14-01-2025 18:41:31 Beereekhoorn

Oudgediende



Oef vallen blijft gevaarlijk

