Olympisch kitesurfer Lobo redt tijdens training vrouw uit zee

De olympische kitesurfer Bruno Lobo heeft tijdens zijn training in Sao Luis een vrouw in nood gered. De Braziliaan legde alles vast met zijn bodycam en plaatste de video op zijn Instagram.Op de beelden is te zien dat Lobo net aan zijn training begonnen is, als hij iemand om hulp hoort roepen. Hij surft er meteen naartoe en neemt de vrouw op zijn rug. Met hulp van zijn kite stuurt hij zichzelf en de vrouw naar de kust, waar strandwachten klaar staan om te helpen.Onder zijn post geeft Lobo uitleg over wat er is gebeurd en waarschuwt hij voor de gevaren van de zee "Blijf alert op gevaar, want de stroming is op sommige plekken erg sterk!" Ook dankt hij de strandwachten voor hun hulp.De 31-jarige Lobo deed afgelopen zomer mee aan de Olympische Spelen waar hij zevende werd in het eindklassement. In 2019 en 2023 won hij goud op de Pan-Amerikaanse Spelen.