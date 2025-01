Verroest en beschadigd: ruim 100 olympische medailles teruggestuurd

Meer dan honderd medailles, gewonnen tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in Parijs, zijn door atleten teruggestuurd naar de organisatie. De medailles raakten snel beschadigd of waren verroest, zo meldt het Franse nieuwsmedium La Lettre.Drie directeuren van Monnaie de Paris, de makers van de medailles, zijn nu weggestuurd.Al tijdens de Spelen in Parijs waren er klachten over de medailles. Zo mopperde de Amerikaanse skateboarder Nyjah Huston over zijn bronzen plak. Hij stelde op sociale media dat zijn medaille eruitziet alsof die "een oorlog heeft meegemaakt".De Franse zwemmer Yohann Ndoye-Brouard vroeg zich af of de medailles niet uit 1924 in plaats van 2024 kwamen.De organisatie gaf daarop aan op de hoogte te zijn van de schade en met de producent naar de oorzaak te kijken.Volgens La Lettre is er vlak voor de Spelen een verbod gekomen op een giftig bestandsdeel dat gebruikt zou worden in de medaille. Het nieuwe middel, dat vervolgens is gebruikt in de medailles, zou door gebrek aan tijd en kennis niet goed getest zijn.Monnaie de Paris heeft een bedrijf ingeschakeld om het probleem op te lossen. Gedupeerde atleten krijgen een nieuwe medaille met dezelfde gravering als het origineel.