Vrouw doet "grote boodschap" in winkel zodat partner volle winkelwagen kan jatten

De politie in Florida is op zoek naar twee winkeldieven die op bizarre wijze ruim €300 aan schoonmaakproducten wisten te jatten. ‘Ms Dookie’ – zoals de vrouwelijke dief wordt genoemd, leidde het winkelpersoneel af door te poepen op de vloer van de bestolen winkel, een filiaal van Family Dollar. Haar mannelijke handlanger - Mr Clean - vulde ondertussen een winkelwagentje met schoonmaakspullen.Volgens de politie vluchtte het duo in een wit Ford-busje. De medewerkers van het Family Dollar-filiaal mochten vervolgens de rotzooi opruimen.De politie roept mensen die meer weten over het jatduo op zich te melden.