Boris Johnson kaffert Poetin uit: Het Russische rijk bestaat niet meer, Vladimir, you fucking idiot!

Boris Johnson, voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk, haalt stevig uit naar Vladimir Poetin. Tijdens een recente toespraak maakte Johnson korte metten met de Russische leider en zijn hang naar oude glorie.



“Hij moet begrijpen dat Estland, Letland, Litouwen – geen van deze landen nog deel uitmaakt van het Russische Rijk, en Oekraïne evenmin”, aldus 'Buffoon Boris'.



Zijn boodschap laat weinig aan de verbeelding over. “Het is voorbij. Voorbij, voorbij, voorbij. Het Russische rijk bestaat niet meer, Vladimir, you fucking idiot, vergeef me mijn taalgebruik.”

Reacties

13-01-2025 14:36:06 Emmo

Stamgast



WMRindex: 68.099

OTindex: 28.593

Misschien niet bijzonder diplomatiek, maar wel duidelijk.

13-01-2025 16:19:31 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.341

OTindex: 96.340

Hij zegt wat de hele wereld denkt....

13-01-2025 16:58:50 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.037

OTindex: 23.989

Eén van de weinige keren dat ik Boris gelijk moet geven.

13-01-2025 17:01:27 Sjaak

Moderator



WMRindex: 21.484

OTindex: 55.696

Kijk maar uit, Vladimir zit naast de knoppen voor de atoomwapens.

