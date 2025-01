Parachutist landt in apenverblijf, Ouwehands Dierenpark geschrokken: ‘Hij had ook tussen olifanten of tijgers terecht kunnen komen’

Voorbijgangers hebben zaterdagmiddag in een bos bij de Grebbeberg een gewonde vrouwelijke parachutist aangetroffen. Wandelaars, hardlopers en fietsers schoten te hulp. Een andere parachutist landde in het apenverblijf van Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Beide parachutisten raakten gewond. De directeur van het park is not amused: ,,Dit had ook verkeerd kunnen aflopen.”



Bij Ouwehands zijn ze opgelucht, maar ook flink geschrokken van de onverwachte gast die pardoes uit de lucht kwam vallen. ,,Het is gelukkig goed afgelopen. De parachutist kwam goed terecht. Gelukkig waren de bonobo's, mensenapen, binnen, want het is nu te koud voor ze", vertelt Ouwehands-directeur Robin de Lange.



Volgens hem mag ook de parachutist zelf daarmee van geluk spreken. ,,Hij had ook zo maar kunnen landen in het verblijf van de Afrikaanse olifanten, stel je voor dat die kudde op hol slaat. Of zelfs tussen de leeuwen en tijgers.”



Beide parachutisten raakte gewond bij de sprong en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze hadden op naastgelegen sportpark van Candia ‘66 moeten landen, zo heeft De Lange net begrepen. Dit om de officiële opening van een kunstgrasveld luister bij te zetten. ,,Wij wisten daar helemaal niets van. Maar boven ons dierenpark geldt een no fly zone.”



Dat is niet voor niets, stelt hij. ,,Maar juist bedoeld om te voorkomen dat onze dieren kunnen schrikken van geluiden of vliegtuigen, of verdwaalde parachutisten. Dit had ook verkeerd kunnen aflopen.” De directeur wil met zijn buren van Candia in gesprek om te voorkomen dat het nog een keer mis gaat.



De andere parachutist, een vrouw, landde in het bos. ,,Ik kwam net aan fietsen, toen ik werd gevraagd mee te helpen. Ik heb net vanaf het kruispunt met de Cuneraweg de ambulance de weg gewezen naar de plek waar de persoon ligt”, vertelt mountainbiker Albert Heller. Volgens hem zijn meerdere ambulances ter plaatse. ,,Het is erg mistig op dit moment. Het lijkt me geen goed weer om uit een vliegtuig te springen.”



De onfortuinlijke springster werd rond twee uur door hulpverleners op een draagbaar het bos uitgedragen, ,,Ze heeft duidelijk pijn, maar is gelukkig wel bij kennis", aldus Heller, tevens verslaggever van De Gelderlander. Haar verwondingen zouden niet al te ernstig zijn.



Meerdere ambulances rukten uit naar het bosgebied bij de Levendaalseweg. Een arts van het mobiele medisch team arriveerde per auto. ,,Normaal zou ik in de traumaheli hebben gezeten. Maar het is te mistig om hier naar toe te vliegen.”



Volgens een aanwezige agent was het voorbij Veenendaal juist wel helder weer.



De twee parachutisten hadden het sportpark van Candia‘66 als bestemming, bevestigt voorzitter Piet Korf van de Rhenense voetbalclub. ,,Met een vlag van de gemeente en van de voetbalclub zouden ze keurig op de middenstip moeten landen. Daar zouden ze door 600 leden en genodigden worden verwelkomd.



Het vliegtuig was opgestegen van Teuge, en het zicht boven Rhenen was aanvankelijk goed, zo vertelt Korf. ,,We hadden contact met hen in het vliegtuig, juist vanwege de veiligheid. Ze konden het voetbalveld zien liggen en toen hadden ze zoiets van: ‘we doen het!’ De lichtmasten rond het veld waren aangezet, zodat ze een lichtbaken hadden.”



Helaas ging het mis. Volgens de voetbalvoorzitter werden de parachutisten overvallen door de plotselinge dichte mist, net toen ze het vliegtuig had verlaten. ,,Ik heb de parachutist, die in het dierenpark was geland, kort gesproken. Hij vertelde dat het tot hun verrassing opeens helemaal dicht trok, zo'n 20 seconden nadat ze waren gesprongen. En wij stonden hier beneden, maar te kijken, kijken en kijken. En er kwam niemand. Toen begrepen we dat ze in het Ouwehands en het bos waren geland. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen.”

Kijk je niet eerst naar het weer(bericht) voor je springt? Er is hier wel heel veel mis gegaan.

